Поліція прийшла з обшуками в столичний департамент освіти: у чому причина

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“Столичні правоохоронці проводять обшуки у Департаменті освіти та науки КМДА та комунальному підприємстві у рамках розслідування кримінального провадження за фактами нецільового використання коштів бюджету міста Києва, передбачених на обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії в закладах освіти, підпорядкованих районним державним адміністраціям в місті Києві, та можливого привласнення їх шляхом зловживання службовим становищем (ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 210 КК України)”, — сказано у повідомленні.

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Як повідомляється, посадові особи Департаменту та КП “Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних та громадських будівлях м. Києва” упродовж 2019-2020 років "всупереч вимогам бюджетного законодавства внесли до плану використання бюджетних коштів видатки на цілі, які не були передбачені розпорядженням КМДА та бюджетом міста Києва, що призвело до нецільового використання бюджетних коштів у розмірі понад 1 млн грн з метою їх подальшого привласнення".

Тож, за повідомленням прокуратури, 18 серпня з метою відшукання та вилучення первинних фінансових документів та інших речових доказів, які мають доказове значення для слідства, слідчими ГУ Нацполіції у місті Києві за процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури та оперативного супроводження працівників Управління стратегічних розслідувань у місті Києві ДСР Нацполіції провели обшуки у Департаменті освіти і науки КМДА та КП “Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва”.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, проводяться необхідні слідчі дії з метою встановлення інших учасників злочину.

Нагадаємо

17 серпня проводили обшуки у “Житлоінвестбуд-УКБ”. Комунальне підприємство було звинувачено у розкраданні грошей на ремонті дошкільних навчальних закладів.