Розкрадали кошти на ремонті дитячих садків: у "Житлоінвестбуд-УКБ" проводять обшуки

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За даними слідства, упродовж 2019 року "Житлоінвестбуд-УКБ" та низка юридичних осіб уклали договори на проведення робіт із капітального ремонту дошкільних начальних закладів, які розташовані на території Печерського, Оболонського, Солом’янського та Дарницького районів Києва. Загальна сума публічних закупівель становить приблизно 120 млн гривень.

З'ясовано, що підрядники виконали роботи не до кінця і за завищеними цінами. Бюджетні кошти в розмірі майже 30 млн грн, які отримали за нібито виконані роботи, було спрямовано на рахунки фіктивних підприємств. Окрім цього, встановлено, що низка переможців закупівель є пов’язаними між собою особами.

Сьогодні, 17 серпня, в межах кримінального провадження прокурори разом із працівниками СБУ проводять обшуки у приміщенні Комунального підприємства "Житлоінвестбуд-УКБ" та за місцем проживання осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення. Мета обшуків: знайти та вилучити первинні фінансові документи та інші речові докази, які будуть важливими для слідства.

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