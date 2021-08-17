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Разворовывали средства на ремонте детских садов: в "Жилинвестстрой-УКБ" проводят обыски

Разворовывали средства на ремонте детских садов: в "Жилинвестстрой-УКБ" проводят обыски

Киев  •  УНН

 • 18544 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Прокуратура проводит обыски в "Жилинвестстрой-УКБ". Коммунальное предприятие обвиняют в хищении денег на ремонте дошкольных учебных заведений. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, информирует УНН.

Детали

По данным следствия, в течение 2019 "Жилинвестстрой-УКБ" и ряд юридических лиц заключили договоры на проведение работ по капитальному ремонту дошкольных учебных заведений, расположенных на территории Печерского, Оболонского, Соломенского и Дарницкого районов Киева. Общая сумма публичных закупок составляет примерно 120 млн гривен.

Выяснили, что подрядчики выполнили работы не до конца и по завышенным ценам. Бюджетные средства в размере почти 30 млн грн, которые получили за якобы выполненные работы, отправили на счета фиктивных предприятий. Кроме этого, установлено, что ряд победителей закупок являются связанными между собой лицами.

Сегодня, 17 августа, в рамках уголовного производства прокуроры совместно с работниками СБУ проводят обыски в помещении коммунального предприятия "Жилинвестстрой-УКБ" и по месту жительства лиц, которые могут быть причастны к совершению уголовного преступления. Цель обысков: найти и изъять первичные финансовые документы и другие вещественные доказательства, которые будут важны для следствия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУ разоблачила 15 должностных лиц на хищении десятков миллионов гривен Укрзализныци

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