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Полиция пришла с обысками в столичный департамент образования: в чем причина

Полиция пришла с обысками в столичный департамент образования: в чем причина

Киев  •  УНН

 • 25802 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Столичные правоохранители устроили обыски в Департаменте образования КГГА - из-за нецелевого использования средств столичного бюджета и возможного их присвоения. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Цитата:

"Столичные правоохранители проводят обыски в Департаменте образования и науки КГГА и коммунальном предприятии в рамках расследования уголовного производства по фактам нецелевого использования средств бюджета города Киева, предусмотренных на обслуживание модульных индивидуальных тепловых пунктов и узлов учета тепловой энергии в учебных заведениях, подчиненных районным государственным администрациям в городе Киеве и возможного присвоения их путем злоупотребления служебным положением (ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 210 УК Украины)", - сказано в сообщении.

Детали

Как сообщается, должностные лица Департамента и КП "Группа внедрения проекта по энергосбережению в административных и общественных зданиях г. Киев" в течение 2019-2020 годов "вопреки требованиям бюджетного законодательства внесли в план использования бюджетных средств расходы на цели, не предусмотренные распоряжением КГГА и бюджетом города Киева, что привело к нецелевому использованию бюджетных средств в размере более 1 млн грн с целью их дальнейшего присвоения".

Поэтому, по сообщению прокуратуры, 18 августа с целью отыскания и изъятия первичных финансовых документов и других вещественных доказательств, имеющих доказательственное значение для следствия, следователями ГУ Нацполиции в Киеве под процессуальным руководствои прокуроров Киевской городской прокуратуры и при оперативном сопровождении сотрудников Управления стратегических расследований в городе Киеве ДСР Нацполиции провели обыски в Департаменте образования и науки и КП "Группа внедрения проекта по энергосбережению в административных и общественных зданиях г. Киева".

Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, проводятся необходимые следственные действия с целью установления других участников преступления.

Напомним

17 августа проводили обыски в "Житлоинвестбуд-УКБ". Коммунальное предприятие обвинили в хищении денег на ремонте дошкольных учебных заведений.

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