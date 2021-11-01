После масштабного провала асфальта на столичном проспекте возобновили движение
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Киеве на проспекте Алишера Навои завершили проводить аварийные работы, движение транспорта возобновлено. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные КГГА.
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"31 октября в 17:10 завершено асфальтирование проезжей части на проспекте Алишера Навои. Возобновлено покрытие на всех трех полосах дороги и полностью восстановлено движение транспорта", — говорится в сообщении.
Напомним
В пятницу, 29 октября, из-за аварии на инженерных сетях "Киевводоканала" промывали основы дороги с провалом асфальтового покрытия.
Движение перекрыли на проспекте Алишера Навои от бульвара Перова до улицы Радужной.
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