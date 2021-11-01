Рабочая неделя в столице началась с пробок
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. По состоянию на 8:15 понедельника, 1 ноября, на дорогах Киева заметно усложнение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, сообщает УНН.
Детали
Пробки образовались на проспектах Валерия Лобановского, Голосеевском, Победы, на улицах Вадима Гетьмана, Большой Васильковской, Елены Телиги, Вячеслава Черновола, Юрия Ильенко и на Полевой.
Кроме того, было затруднено движение по улицам Павла Скоропадского, Сечевых Стрельцов, Кирилловской, Вышгородской и Николая Голего.
На левом берегу движение затруднено на Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина и проспектах Николая Бажана, Соборности.
Движение на мостах Дарницком, Патона, Северном – затруднено в направлении правого берега. На Южном мосту заметно незначительное усложнение в направлении правого берега. На мосту Метро можно проехать свободно.
Дополнение
В Киевской области сегодня без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 9-14°, в Киеве ночью 2-4° тепла, днем 11-13°.