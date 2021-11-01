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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 54517 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Робочий тиждень у столиці розпочався із заторів

Київ • УНН

 • 26554 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Станом на 8:15 понеділка, 1 листопада, на дорогах Києва помітне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, повідомляє УНН.

Робочий тиждень у столиці розпочався із заторів

Деталі

Затори утворилися на проспектах Валерія Лобановського, Голосіївському, Перемоги, на вулицях Вадима Гетьмана, Великій Васильківській, Олени Теліги, В’ячеслава Чорновола, Юрія Іллєнка та на Польовій.

Окрім того, було ускладнено рух вулицями Павла Скоропадського, Січових Стрільців, Кирилівською, Вишгородською та Миколи Голего.

На лівому березі рух ускладнено на Броварському проспекті, проспекті Юрія Гагаріна та проспектах Миколи Бажана, Соборності.

Рух на мостах Дарницькому, Патона, Північному — ускладнено в напрямку правого берега. На Південному мосту помітне незначне ускладнення в напрямку правого берега. На мосту Метро можна проїхати вільно.

Доповнення

На Київщині сьогодні без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 9-14°, у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 11-13°.

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