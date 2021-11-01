Після масштабного провалу асфальту на столичному проспекті відновили рух

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"31 жовтня о 17:10 завершено асфальтування проїжджої частини на проспекті Алішера Навої. Відновлено покриття на усіх трьох смугах дороги та повністю відновлено рух транспорту", — ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

У п'ятницю, 29 жовтня, через аварію на інженерних мережах "Київводоканалу" промивали основи дороги з провалом асфальтового покриття.

Рух перекрили на проспекті Алішера Навої від бульвару Перова до вулиці Райдужної.

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