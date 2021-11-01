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Після масштабного провалу асфальту на столичному проспекті відновили рух

Київ • УНН

 • 19018 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. У Києві на проспекті Алішера Навої завершили проводити аварійні роботи, рух транспорту відновлено. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані КМДА.

Після масштабного провалу асфальту на столичному проспекті відновили рух

Цитата

"31 жовтня о 17:10 завершено асфальтування проїжджої частини на проспекті Алішера Навої. Відновлено покриття на усіх трьох смугах дороги та повністю відновлено рух транспорту", — ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

У п'ятницю, 29 жовтня, через аварію на інженерних мережах "Київводоканалу" промивали основи дороги з провалом асфальтового покриття.

Рух перекрили на проспекті Алішера Навої від бульвару Перова до вулиці Райдужної.

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