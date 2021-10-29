У Києві стався масштабний провал асфальту: на дорогах утворилися затори

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“Провал асфальтового покриття на проспекті Алішера Навої. Перекрито рух від бульвару Перова у напрямку вулиці Райдужної”, - йдеться в повідомленні.

Деталі

Як інформують соцмережі, внаслідок провалу асфальту на автодорозі утворився затор. Рух транспорту перекрито.

Нагадаємо

Раніше у Києві прорвало тепломережу: вода била фонтаном на кілька метрів. Через аварію провалився асфальт, було пошкоджено низку припаркованих поряд автомобілів.