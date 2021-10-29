У Києві стався масштабний провал асфальту: на дорогах утворилися затори
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У Києві, на проспекті Алішера Навої сталося величезний провал асфальту. Рух від бульвару Перова у напрямку вулиці Райдужної перекрито. Про це інформує Патрульна поліція Києва, передає УНН.
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“Провал асфальтового покриття на проспекті Алішера Навої. Перекрито рух від бульвару Перова у напрямку вулиці Райдужної”, - йдеться в повідомленні.
Деталі
Як інформують соцмережі, внаслідок провалу асфальту на автодорозі утворився затор. Рух транспорту перекрито.
Нагадаємо
Раніше у Києві прорвало тепломережу: вода била фонтаном на кілька метрів. Через аварію провалився асфальт, було пошкоджено низку припаркованих поряд автомобілів.