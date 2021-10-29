В Киеве произошел масштабный провал асфальта: на дорогах образовались пробки

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“Провал асфальтового покрытия на проспекте Алишера Навои. Перекрыто движение от бульвара Перова в направлении улицы Радужной”, - говорится в сообщении.

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Как информируют соцсети, в результате провала асфальта на автодороге образовалась пробка. Движение транспорта перекрыто.

Напомним

Ранее в Киеве прорвало теплосеть: вода била фонтаном на несколько метров. Из-за аварии провалился асфальт, был поврежден ряд припаркованных рядом автомобилей.