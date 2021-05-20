Пошкоджені автівки і провалля асфальту: у Києві прорвало тепломережу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. У Києві прорвало тепломережу: вода била фонтаном на кілька метрів. Через аварію провалився асфальт, було пошкоджено низку припаркованих поряд автомобілів. Фото з місця події публікує УНН.
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За даними КМДА, інцидент стався сьогодні о 14:48 на проспекті Голосіївському, 3. Пошкоджено було магістральний трубопровід. Вода в ньому перебувала під тиском, через що в результаті прориву утворився струмінь і відбувся провал асфальту.
Пошкодження виявили під час гідравлічних випробувань тепломереж.
Повідомляється, що пошкоджений трубопровід, який експлуатується з 1978 року, а також автомобілі, які були припарковані поруч.
Наразі на місці йде ремонт.
Нагадаємо
У березні на вулиці Рибальській сталося пошкодження магістрального трубопроводу з витоком теплоносія.
У КМДА зауважили, що 80% теплових мереж у Києві вичерпали свій нормативний термін експлуатації і потребують заміни.