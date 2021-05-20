Поврежденные машины и пропасть в асфальте: в Киеве прорвало теплосеть
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. В Киеве прорвало теплосеть: вода била фонтаном на несколько метров. Из-за аварии провалился асфальт, было повреждено ряд припаркованных рядом автомобилей. Фото с места события публикует УНН.
Детали
По данным КГГА, инцидент произошел сегодня в 14:48 на проспекте Голосеевском, 3. Повреждено было магистральный трубопровод. Вода в нем находилась под давлением, из-за чего в результате прорыва образовался поток и произошел провал асфальта.
Повреждение обнаружили во время гидравлических испытаний теплосетей.
Сообщается, что поврежден трубопровод, который эксплуатируется с 1978 года, а также автомобили, припаркованные рядом.
Сейчас на месте идет ремонт.
Напомним
В марте на улице Рыбацкой произошло повреждение магистрального трубопровода с утечкой теплоносителя.
В КГГА отметили, что 80% тепловых сетей в Киеве исчерпали свой нормативный срок эксплуатации и требуют замены.