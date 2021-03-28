У Києві прорвало теплотрасу: 133 будинки залишилися без тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Через прорив магістрального трубопроводу на вулиці Рибальська в Києві теплопостачання тимчасово призупинено для 133 будинків. Роботи з усунення аварії тривають. Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства “Київтеплоенерго”, пише УНН.
Деталі
Як відзначили в пресслужбі, прорив стався в неділю, 28 березня о 13:50 на вул. Рибальській, 13.
“Це пошкодження магістрального трубопроводу діаметром 600 мм з витоком теплоносія на поверхню. Його одразу було оперативно локалізовано аварійною бригадою КП „Київтеплоенерго“.
Наразі розпочато ремонтні роботи. На час їхнього проведення послуги теплопостачання тимчасові призупинені для 133 будинків.
Трубопровід, де сталося пошкодження, був прокладений у 1974 році”, — йдеться у повідомленні.
Доповнення
Нагадаємо, 26 березня в Києві на території Науково-практичного центру профілактичної та клінічної медицини Державного управління справами стався прорив теплотраси. В той же день, на бульварі Дружби Народів у Києві дорогу заливало гарячою водою.