Дорогу в центрі Києва заливає окропом

Деталі

Так, на відео видно, як дорогу на бульварі Дружби Народів заливає гаряча вода і затягує паром.

Доповнення

В січні минулого року у Києві біля ТРЦ Ocean Plaza прорвало трубу тепломережі діаметром 1000 мм, через що вулицю Антоновича почало заливати гарячою водою. Внаслідок цього пориву маршрутне таксі задніми колесами провалилося під асфальт.



На вулиці Серафімовича, 7/2 у Києві стався прорив трубопроводу, внаслідок чого утворився струмінь води назовні.