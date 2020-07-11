На Березняках у Києві прорвало трубу під тиском: постраждалих немає

“11 липня о 13:32 за адресою вул. Серафімовича, 7/2, під час гідравлічних випробувань виявлено пошкодження теплової мережі з витоком води назовні. Вода у трубопроводі знаходилась під тиском, через що у результаті пориву утворився струмінь”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постраждалих немає.

“Пошкодження локалізовано, спеціалісти Київтеплоенерго готуються розпочати відновлювальні роботи”, — додається у повідомленні.

Довідково у Київтеплоенерго повідомили, що тепломережа була збудована у 1970 році, а діаметр трубопроводу — 150мм.

Нагадаємо, у березні у столиці стався порив трубопровіду, в результаті чого просів асфальт.