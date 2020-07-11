На Березняках в Киеве прорвало трубу под давлением: пострадавших нет
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. На улице Серафимовича, 7/2 в Киеве произошел прорыв трубопровода, в результате чего образовался поток воды наружу, сообщает УНН со ссылкой на Киевтеплоэнерго.
“11 июля в 13:32 по адресу ул. Серафимовича, 7/2, во время гидравлических испытаний обнаружено повреждение тепловой сети с утечкой воды наружу. Вода в трубопроводе находилась под давлением, из-за чего в результате порыва образовался поток ”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавших нет.
“Повреждение локализовано, специалисты Киевтеплоэнерго готовятся начать восстановительные работы”, — добавляется в сообщении.
Справочно в Киевтеплоэнерго сообщили, что теплосеть была построена в 1970 году, а диаметр трубопровода — 150мм.
Напомним, в марте в столице произошел порыв трубопровода , в результате чего просел асфальт.