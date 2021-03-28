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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 45955 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 64227 просмотра

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В Киеве прорвало теплотрассу: 133 дома остались без тепла

В Киеве прорвало теплотрассу: 133 дома остались без тепла

Киев  •  УНН

 • 19099 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Из-за прорыва магистрального трубопровода на улице Рыбацкая в Киеве теплоснабжение временно приостановлено для 133 домов. Работы по устранению аварии продолжаются. Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия “Киевтеплоэнерго”, пишет УНН.

Детали

Как отметили в пресс-службе, прорыв произошел в воскресенье, 28 марта в 13:50 на ул. Рыбацкой, 13.

“Это повреждение магистрального трубопровода диаметром 600 мм с утечкой теплоносителя на поверхность. Его сразу было оперативно локализовано аварийной бригадой КП „Киевтеплоэнерго“.

Сейчас начаты ремонтные работы. На время их проведения услуги теплоснабжения временно приостановлены для 133 домов.

Трубопровод, где произошло повреждение, был проложен в 1974 году”, — говорится в сообщении.

Дополнение

Напомним, 26 марта в Киеве на территории Научно-практического центра профилактической и клинической медицины Государственного управления делами произошел прорыв теплотрассы. В тот же день, на бульваре Дружбы Народов в Киеве дорогу заливало горячей водой.

Украинские Национальные Новости

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