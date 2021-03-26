У Києві на території державної установи прорвало трубу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. В Києві на території Науково-практичного центру профілактичної та клінічної медицини Державного управління справами стався прорив теплотраси. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі КП “Київтеплоенерго”.
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“Пошкодження (труби — ред.) на вулиці Верхній, 5. Воно сталося о 13:00. За двадцять хвилин ми вже локалізували місце пошкодження та приступили до ліквідації аварії. Споживачів там відключених немає. Теплоносій з прориву з вулиці Верхньої потрапив на бульвар Дружби Народів”, — розповіли в пресслужбі.
Деталі
Також в пресслужбі розповіли, що відключення споживачів немає, тому що це технологічна мережа.
“Теплотраса 1974 року прокладки діаметром 219 міліметрів. Впродовж доби ми завершимо ремонтні роботи”, — сказали в пресслужбі.
Що було раніше
На бульварі Дружби Народів у Києві дорогу заливає гарячою водою.
В січні минулого року у Києві біля ТРЦ Ocean Plaza прорвало трубу тепломережі діаметром 1000 мм, через що вулицю Антоновича почало заливати гарячою водою. Внаслідок цього пориву маршрутне таксі задніми колесами провалилося під асфальт.
На вулиці Серафімовича, 7/2 у Києві стався прорив трубопроводу, внаслідок чого утворився струмінь води назовні.