В Киеве на территории государственного учреждения прорвало трубу

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 45868 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 64140 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 108117 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 143822 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195123 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193210 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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2 марта, 18:35 • 279267 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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КИЕВ. 26 марта. УНН. В Киеве на территории Научно-практического центра профилактической и клинической медицины Государственного управления делами произошел прорыв теплотрассы. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе КП "Киевтеплоэнерго".

Цитата

“Повреждение (трубы — ред.) на улице Верхний, 5. Оно произошло в 13:00. За двадцать минут мы уже локализировали место повреждения и приступили к ликвидации аварии. Потребителей там отключенных нет. Теплоноситель с прорыва с улицы Верхней попал на бульвар Дружбы Народов”, — рассказали в пресс-службе.

Детали

Также в пресс-службе рассказали, что отключение потребителей нет, потому что это технологическая сеть.

“Теплотрасса 1974 прокладки диаметром 219 миллиметров. В течение суток мы завершим ремонтные работы”, — сказали в пресс-службе.

Что было раньше

На бульваре Дружбы Народов в Киеве дорогу заливает горячей водой.

В январе прошлого года в Киеве возле ТРЦ Ocean Plaza прорвало трубу теплосети диаметром 1000 мм, из-за чего улицу Антоновича начало заливать горячей водой. В результате порыва маршрутное такси задними колесами провалилось под асфальт.

На улице Серафимовича, 7/2 в Киеве произошел прорыв трубопровода, в результате чего образовался поток воды наружу.

Украинские Национальные Новости

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