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В Киеве на Подоле мужчина устроил стрельбу - нарушителя задержали

Киев • УНН

 • 15913 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Киеве на Пололе мужчина открыл стрельбу. Правоохранители задержали его. Об этом сообщили в полиции Киева, передает УНН.

В Киеве на Подоле мужчина устроил стрельбу - нарушителя задержали

Детали

Отмечается, что в полиции Киева на спецлинию 102 поступило сообщение от прохожих о стрельбе на улице Кирилловской, в Подольском районе. По словам дознавателя Подольского управления полиции Юлии Марценюк, патрульные уже через несколько минут прибыли на вызов и задержали злоумышленника.

"В результате происшествия никто не пострадал. Для установления деталей преступления и мотивов совершенного мы проанализировали видео с камер наблюдения, которые зафиксировали стрельбу и допросили фигуранта. Оказалось, что мужчина достал предмет, похожий на пистолет и произвел несколько выстрелов вверх. Уроженца Винницкой области, 1992 года рождения, задержан в порядке статьи 298-2 Уголовного процессуального кодекса Украины. Мы обнаружили у него предмет, похожий на стартовый пистолет, а с места происшествия изъяли девять гильз. Все изъятое отправлено на проведение соответствующих экспертиз”, — сообщила Марценюк.

Патрульные также провели тестирование правонарушителя на драгере, который показал результат 1,44 промилле алкоголя. Мотивы содеянного мужчина объяснить не смог.

“Дознаватели Подольского управления полиции под процессуальным руководством окружной прокуратуры сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного проступка, предусмотренного ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство. Санкция статьи предусматривает штраф от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, арест до шести месяцев или до пяти лет ограничения свободы”, — отметили в полиции.

Напомним

Правоохранители задержали в Николаеве двух братьев, которые открыли стрельбу по другой машине из-за конфликта на дороге.

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