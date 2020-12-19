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У Миколаєві брати влаштували "розбірки" на дорозі та відкрили стрілянину

Київ • УНН

 • 18817 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Правоохоронці затримали у Миколаєві двох братів, які відкрили стрілянину по іншій автівці через конфлікт на дорозі. Про це інформує відділ комунікації ГУНП у Миколаївській області, передає УНН.

У Миколаєві брати влаштували "розбірки" на дорозі та відкрили стрілянину

"Зі слів потерпілої, близько 09:30 вона їхала в автомобілі Toyota Corolla разом із родичем, який знаходився за кермом. У цей час невідомі особи на Mitsubishi Galant почали створювати аварійну ситуацію на дорозі, а саме - заважати руху авто. Коли Toyota зупинилась, зловмисники пошкодили її, завдаючи удари ногами та руками, та намагались витягти заявницю та водія із салону. Керманич почав рух, а хулігани - стріляти й переслідувати авто потерпілих. До поліції жінка вже телефонувала на ходу", - повідомили правоохоронці.

За даними пресслужби, поліцейські розшукали зловмисників на одній із СТО Миколаєва.

Двох братів, 28-ми та 32-х років, слідчі затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. У них вилучили автомобіль і пістолет типу револьвер системи "Флобер" із патронами та гільзи.

"Зі слів затриманих, конфліктну ситуацію на дорозі почав сам водій Toyota Corolla, а вони хотіли таким чином його провчити", - зазначають поліцейські.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення вказаним особам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч .4 ст. 296 (Хуліганство із застосуванням зброї) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше у Київській області під час складання адмінпротоколу на водія за порушення правил дорожнього руху, його "захисники" накинулися на поліцейських та намагалися втекти, а згодом, під час переслідування - почали стріляти у правоохоронців.

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