В Николаеве братья устроили "разборки" на дороге и открыли стрельбу

"По словам потерпевшей, около 9:30 она ехала в автомобиле Toyota Corolla вместе с родственником, который находился за рулем. В это время неизвестные лица на Mitsubishi Galant начали создавать аварийную ситуацию на дороге, а именно - мешать движению авто. Когда Toyota остановилась, злоумышленники повредили ее, нанося удары ногами и руками, и пытались извлечь заявителя и водителя из салона. Водитель начал движение, а хулиганы - стрелять и преследовать авто пострадавших. В полицию женщина уже звонила на ходу", - сообщили правоохранители.

По данным пресс-службы, полицейские разыскали злоумышленников на одной из СТО Николаева.

Двух братьев, 28-ми и 32-х лет, следователи задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. У них изъяли автомобиль и пистолет типа револьвер системы "Флобер" с патронами и гильзы.

"По словам задержанных, конфликтную ситуацию на дороге начал сам водитель Toyota Corolla, а они хотели таким образом его проучить", - отмечают полицейские.

Сейчас решается вопрос о сообщении указанным лицам о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч .4 ст. 296 (хулиганство с применением оружия) Уголовного кодекса Украины и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее в Киевской области при составлении админпротокола на водителя за нарушение правил дорожного движения, его "защитники" набросились на полицейских и пытались убежать, а потом, во время преследования - начали стрелять в правоохранителей.