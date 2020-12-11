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На Київщині товариші п'яного водія напали на поліцейських та влаштували стрілянину

На Київщині товариші п'яного водія напали на поліцейських та влаштували стрілянину

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. В Київській області під час складання адмінпротоколу на водія за порушення правил дорожнього руху, його "захисники" накинулися на поліцейських та намагалися втекти, а згодом, під час переслідування - почали стріляти у правоохоронців. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Київської області.

"Подія сталась у селищі Терезине Білоцерківського району. Там екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль, водій якого перебував у стані алкогольного сп'яніння. Під час складання адміністративних матеріалів на місце події під'їхали три автівки товаришів правопорушника. Вони накинулися на поліцейського із кулаками та зникли в невідомому напрямку", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на розшук автомобілів, на яких поїхали зловмисники, були орієнтовані всі наряди поліції Київщини. Одну з машин помітили працівники Білоцерківського відділу поліції на автодорозі Київ-Одеса.

"На законну вимогу правоохоронців водій не зупинився та на великій швидкості продовжив рух. У селі Озерна автомобіль заїхав на обійстя, пасажир вийшов з автівки, здійснив постріл та погрожував правоохоронцям зброєю", - зазначається в повідомленні.

Так, для затримання чоловіків, які чинили опір та не виконували законних вимог правоохоронців, на території столичної області була введена спеціальна поліцейська операція, під час якої спецпідрозділ КОРД затримав зловмисників.

"Наразі трьох чоловіків затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це - місцеві мешканці віком від 24-х до 53-х років. Також встановлено всіх учасників події, їх діям буде надана правова кваліфікація. За місцем проживання зловмисників поліцейські провели невідкладні обшуки та вилучили низку речових доказів, зокрема зброю та набої до неї", - йдеться в повідомленні.

Також за даним фактом відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.

Окрім того, вирішується питання про оголошення зловмисника про підозри у вчиненні правопорушень.

Нагадаємо, трьом учасникам злочинної групи, які в ніч на п’ятницю відкрили стрілянину по представникам патрульної поліції у Києві, повідомили про підозру.

Українські Національні Новини

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