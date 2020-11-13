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Учасникам озброєної групи, що стріляли в поліцейських, вручили підозру

Учасникам озброєної групи, що стріляли в поліцейських, вручили підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Трьом учасникам злочинної групи, які в ніч на п’ятницю відкрили стрілянину по представникам патрульної поліції у Києві, повідомили про підозру, передає УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 8 повідомлено про підозру трьом учасникам злочинної групи за фактом посягання на життя правоохоронця та незаконного поводження зі зброєю (ст. 348 та ст. 263 КК України)", - повідомили в прокуратурі.

Так, за даними слідства, 13 листопада близько 4 години ранку працівники патрульної поліції зупинили на вулиці Героїв Космосу автомобіль таксі Subaru Legacy, водій якого порушив правила дорожнього руху.

"Після зупинки троє пасажирів автомобіля вибігли з салону та почали тікати. У цей час один з них стріляв на ураження в поліцейських та поранив патрульного. Попри це правоохоронці їх затримали", - зазначають у пресслужбі.

Також повідомляється, що у ході обшуку у затриманих вилучили предмети, схожі на гранати РГД-5 та Ф-1, предмет, схожий на пістолет Макарова з набоями, кайданки, пластикові хомути, скотч, комплект професійних відмичок, дистанційні рації та інші речові докази.

Затриманими виявилися уродженці Хмельниччини, які нещодавно прибули до Києва та проживали в орендованій квартирі.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

"У межах слідства правоохоронці перевіряють причетність затриманих до вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території Києва та інших регіонів України та їх можливих спільників", - додали в прокуратурі.

Як повідомляв УНН, у ніч на п'ятницю, 13 листопада, у столиці патрульні поліцейські зупинили автомобіль, пасажири якого після цього почали втікати, під час переслідування тричі вистрілили у патрульного. Наразі він у лікарні.

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