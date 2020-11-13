Участникам вооруженной группы, которые стреляли в полицейских, вручили подозрение

"При процессуальном руководстве Киевской местной прокуратуры № 8 сообщено о подозрении трем участникам преступной группы по факту посягательства на жизнь правоохранителя и незаконного обращения с оружием (ст. 348 и ст. 263 УК Украины)", - сообщили в прокуратуре.

Так, по данным следствия, 13 ноября около 4 часов утра сотрудники патрульной полиции остановили на улице Героев Космоса автомобиль такси Subaru Legacy, водитель которого нарушил правила дорожного движения.

"После остановки трое пассажиров автомобиля выбежали из салона и побежали. В это время один из них стрелял на поражение в полицейских и ранил патрульного. Несмотря на это правоохранители их задержали", - отмечают в пресс-службе.

Также сообщается, что в ходе обыска у задержанных изъяли предметы, похожие на гранаты РГД-5 и Ф-1, предмет, похожий на пистолет Макарова с патронами, наручники, пластиковые хомуты, скотч, комплект профессиональных отмычек, дистанционные рации и другие вещественные доказательства.

Задержанными оказались уроженцы Хмельницкой области, которые недавно прибыли в Киев и проживали в арендованной квартире. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

"В рамках следствия правоохранители проверяют причастность задержанных к совершению тяжких и особо тяжких преступлений на территории Киева и других регионов Украины и их возможных сообщников", - добавили в прокуратуре.

Как сообщал УНН, в ночь на пятницу, 13 ноября, в столице патрульные полицейские остановили автомобиль, пассажиры которого после этого побежали, во время преследования трижды выстрелили в патрульного. Сейчас он в больнице.