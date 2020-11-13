У Києві тричі вистрілили у поліцейського

"Сьогодні, близько 4-ї ранку, на вулиці Героїв Космосу екіпаж патрульних зупинив автомобіль Subaru за порушення ПДР", - повідомили у патрульній поліції.

Під час спілкування з водієм з приводу порушення, як вказано, інспектори помітили у салоні трьох чоловіків, які помітно нервували. "Також в одного з пасажирів патрульні побачили рацію та кобуру. Коли інспектори звернулися до пасажирів — чоловіки вибігли з авто та почали втікати", - вели далі у правоохоронному відомстві.

"Під час переслідування один із втікачів здійснив постріли в напрямку патрульного. У результаті поліцейський отримав три вогнепальні поранення. У відповідь патрульні застосували табельну вогнепальну зброю", - скзано у повідомленні.

На допомогу патрульним прибув ще один екіпаж. "Інспектори затримали трьох утікачів неподалік місця зупинки автомобіля. У одного з них виявили предмет, схожий на пістолет, та гранати", - розповіли правоохоронці.

"Патрульного шпиталізували медики. Інші учасники події поранень не отримали. Обставини події встановлюються", - додали у патрульній поліції.

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