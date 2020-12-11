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В Киевской области товарищи пьяного водителя напали на полицейских и устроили стрельбу

В Киевской области товарищи пьяного водителя напали на полицейских и устроили стрельбу

Киев  •  УНН

 • 16894 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Киевской области при составлении админпротокола на водителя за нарушение правил дорожного движения, его "защитники" набросились на полицейских и пытались убежать, а потом, во время преследования - начали стрелять в правоохранителей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

"Происшествие случилось в поселке Терезино Белоцерковского района. Там экипаж патрульной полиции остановил автомобиль, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения. При составлении административных материалов на место происшествия подъехали три автомобиля товарищей правонарушителя. Они набросились на полицейского с кулаками и исчезли в неизвестном направлении , - говорится в сообщении.

Сообщается, что на розыск автомобилей, на которых уехали злоумышленники были ориентированы все наряды полиции Киевской области. Одну из машин заметили сотрудники Белоцерковского отдела полиции на автодороге Киев-Одесса.

"На законное требование правоохранителей водитель не остановился и на большой скорости продолжил движение. В селе Озерная автомобиль заехал во двор, пассажир вышел из машины, выстрелил и угрожал стражам порядка оружием", - отмечается в сообщении.

Так, для задержания мужчин, которые сопротивлялись и не выполняли законных требований правоохранителей, на территории столичной области была введена специальная полицейская операция, во время которой спецподразделение КОРД задержал злоумышленников.

"Сейчас трех мужчин задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это - местные жители в возрасте от 24-х до 53-х лет. Также установлено всех участников события, их действиям будет дана правовая квалификация. По месту жительства злоумышленников полицейские провели неотложные обыски и изъяли ряд вещественных доказательств, в частности оружие и боеприпасы", - говорится в сообщении.

Также по данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) и ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрениях в совершении правонарушений.

Напомним, трем участникам преступной группы, которые в ночь на пятницу открыли стрельбу по представителям патрульной полиции в Киеве, сообщили о подозрении.

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