В Киевской области товарищи пьяного водителя напали на полицейских и устроили стрельбу

КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Киевской области при составлении админпротокола на водителя за нарушение правил дорожного движения, его "защитники" набросились на полицейских и пытались убежать, а потом, во время преследования - начали стрелять в правоохранителей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.