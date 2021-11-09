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У Києві на Подолі чоловік влаштував стрілянину – порушника затримали

Київ • УНН

 • 15913 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. У Києві на Пололі чоловік відкрив стрілянину. Правоохоронці затримали його. Про це повідомили у поліції Києва, передає УНН.

У Києві на Подолі чоловік влаштував стрілянину – порушника затримали

Деталі

Зазначається, що до поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від перехожих про стрілянину на вулиці Кирилівській, що у Подільському районі. За словами дізнавача Подільського управління поліції Юлії Марценюк, патрульні вже за кілька хвилин прибули на виклик і затримали зловмисника.

“Внаслідок події ніхто не постраждав. Для встановлення деталей правопорушення та мотивів скоєного ми проаналізували відео з камер спостереження, що зафіксували стрілянину та допитали фігуранта. Виявилося, що чоловік дістав предмет, схожий на пістолет і здійснив декілька пострілів вгору. Уродженця Вінниччини, 1992 року народження, затримано у порядку статті 298-2 Кримінального процесуального кодексу України. Ми виявили у нього предмет, схожий на стартовий пістолет, а з місця події вилучили дев’ять гільз. Все вилучене відправлено на проведення відповідних експертиз”, — повідомила Марценюк.

Патрульні також провели тестування правопорушника на Драгері, який показав результат 1,44 проміле алкоголю. Мотиви скоєного чоловік пояснити не зміг.

“Дізнавачі Подільського управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство. Санкція статті передбачає штраф від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, арешт до шести місяців або до п’яти років обмеження волі”, — відзначили у поліції.

Нагадаємо

Правоохоронці затримали у Миколаєві двох братів, які відкрили стрілянину по іншій автівці через конфлікт на дорозі.

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