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В Киеве на предприятии рабочего привалило девятитонным станком - он погиб

В Киеве на предприятии рабочего привалило девятитонным станком - он погиб

Киев • УНН

 • 13877 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. В Киеве на одном из предприятий рабочего привалило станком, в результате чего он погиб. Об этом сообщили в ГСЧС Киева, передает УНН.

Детали

Отмечается, что 9 февраля в 10:50 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что на территории одного из столичных коммунальных предприятий на ул. Стройиндустрии, 9-А, в Голосеевском районе столицы погиб человек.

К месту вызова сразу же были направлены спасатели аварийно-спасательного отряда специального назначения. Как оказалось, в цехе, мужчину привалило промышленным оборудованием, весом около 9 тонн.

Дождавшись следственно-оперативную группу, спасатели с помощью пневматического инструмента извлекли погибшего из-под станка.

Все обстоятельства трагического случая будут устанавливаться правоохранительными органами.

Напомним

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