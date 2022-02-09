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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Шахед-136

У Києві на підприємстві робітника привалило дев’ятитонним станком – він загинув

У Києві на підприємстві робітника привалило дев’ятитонним станком – він загинув

Київ • УНН

 • 13878 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. У Києві на одному з підприємств робітника привалило станком, в результаті чого він загинув. Про це повідомили у ДСНС Києва, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що 9 лютого о 10:50 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що на території одного із столичних комунальних підприємств на вул. Будіндустрії, 9-А, що у Голосіївському районі столиці, загинула людина.

До місця виклику відразу ж було направлено рятувальників аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Як виявилося, у цеху, чоловіка привалило промисловим устаткуванням, вагою близько 9 тонн.

Дочекавшись слідчо-оперативну групу, рятувальники за допомогою пневматичного інструменту витягли загиблого з-під станка.

Всі обставини трагічного випадку встановлюватимуться правоохоронними органами.

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