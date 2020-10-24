В Киеве на глазах патрульных загорелся автомобиль

“Вчера днем экипаж патрульных в составе Александра Пилипчука и Владимира Скобы направлялся на вызов, когда заметил задымленный автомобиль „ВАЗ“. ЧП произошло на бульваре Тараса Шевченко. Патрульные не растерялись — сразу подбежали с огнетушителем и ликвидировали пожар. Эти кадры случайно попали на видеокамеры”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, кандидату в депутаты в Ровенский областной совет подожгли Mercedes-Benz, который стоял во дворе под домом владельца.