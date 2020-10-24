В Киеве на глазах патрульных загорелся автомобиль
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. В столице на бульваре Тараса Шевченко патрульные полицейские помогли потушить пожар в автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева, передает УНН.
“Вчера днем экипаж патрульных в составе Александра Пилипчука и Владимира Скобы направлялся на вызов, когда заметил задымленный автомобиль „ВАЗ“. ЧП произошло на бульваре Тараса Шевченко. Патрульные не растерялись — сразу подбежали с огнетушителем и ликвидировали пожар. Эти кадры случайно попали на видеокамеры”, — говорится в сообщении.
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