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Кандидату у депутати до Рівненської облради підпалили Mercedes-Benz

Кандидату у депутати до Рівненської облради підпалили Mercedes-Benz

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. У Рівному кандидату у депутати до обласної ради підпалили Mercedes-Benz, який стояв у дворі під будинком власника. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Рівненській області.

"Поліцейські розслідують факт підпалу автомобіля Mercedes-Benz у Рівному. Повідомлення про те, що на вулиці Клима Савури в обласному центрі горить автомобіль, надійшло до поліції сьогодні, 24 жовтня, близько 4:00. Поліцейські на місці події встановили, що транспортний засіб Mercedes-Benz CLS 350 належить 44-річному рівнянину — директору комунального підприємства та кандидатові у депутати до обласної ради. Легковик був припаркований у дворі багатоповерхівки за місцем проживання власника", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вогнем було знищено бампер та моторний відсік автомобіля.

Вказано, що за фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу слідчі Рівненського відділу поліції розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють осіб, причетних до злочину.

Також повідомляється, що з місця події криміналісти вилучили пластмасову тару із залишками паливно-мастильних матеріалів.

За даними ЗМІ, постраждало авто кандидата у депутати облради від "Слуги народу", керівника "Рівнеоблводоканалу" Андрія Карауша.

Нагадаємо, на Одещині кандидату в облраду підпалили автомобіль.

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