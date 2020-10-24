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Кандидату в депутаты Ровенского облсовета подожгли Mercedes-Benz

Кандидату в депутаты Ровенского облсовета подожгли Mercedes-Benz

Киев  •  УНН

 • 12559 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. В Ровно кандидату в депутаты областного совета подожгли Mercedes-Benz, который стоял во дворе под домом владельца. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Ровенской области.

"Полицейские расследуют факт поджога автомобиля Mercedes-Benz в Ровно. Сообщение о том, что на улице Клима Савура в областном центре горит автомобиль, поступило в полицию сегодня, 24 октября, около 4:00. Полицейские на месте происшествия установили, что транспортное средство Mercedes-Benz CLS 350 принадлежит 44-летнему жителю - директору коммунального предприятия и кандидату в депутаты областного совета. Легковушка был припаркована во дворе многоэтажки по месту жительства владельца", - говорится в сообщении.

Отмечается, что огнем было уничтожено бампер и моторный отсек автомобиля.

Указано, что по факту умышленного повреждения имущества путем поджога следователи Ровенского отдела полиции начали досудебное расследование по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлению.

Также сообщается, что с места происшествия криминалисты изъяли пластмассовую тару с остатками горюче-смазочных материалов.

По данным СМИ, пострадало авто кандидата в депутаты облсовета от "Слуги народа", руководителя "Ровнооблводоканала" Андрея Карауша.

Напомним, в Одесской области кандидату в облсовет подожгли автомобиль.

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