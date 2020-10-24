Кандидату в депутаты Ровенского облсовета подожгли Mercedes-Benz
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. В Ровно кандидату в депутаты областного совета подожгли Mercedes-Benz, который стоял во дворе под домом владельца. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Ровенской области.
"Полицейские расследуют факт поджога автомобиля Mercedes-Benz в Ровно. Сообщение о том, что на улице Клима Савура в областном центре горит автомобиль, поступило в полицию сегодня, 24 октября, около 4:00. Полицейские на месте происшествия установили, что транспортное средство Mercedes-Benz CLS 350 принадлежит 44-летнему жителю - директору коммунального предприятия и кандидату в депутаты областного совета. Легковушка был припаркована во дворе многоэтажки по месту жительства владельца", - говорится в сообщении.
Отмечается, что огнем было уничтожено бампер и моторный отсек автомобиля.
Указано, что по факту умышленного повреждения имущества путем поджога следователи Ровенского отдела полиции начали досудебное расследование по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлению.
Также сообщается, что с места происшествия криминалисты изъяли пластмассовую тару с остатками горюче-смазочных материалов.
По данным СМИ, пострадало авто кандидата в депутаты облсовета от "Слуги народа", руководителя "Ровнооблводоканала" Андрея Карауша.
Напомним, в Одесской области кандидату в облсовет подожгли автомобиль.