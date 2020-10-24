У Києві на очах патрульних загорівся автомобіль

“Учора вдень екіпаж патрульних у складі Олександра Пилипчука та Володимира Скоби прямував на виклик, коли помітив задимлений автомобіль „ВАЗ“. Подія сталася на бульварі Тараса Шевченка. Патрульні не розгубилися — відразу підбігли з вогнегасником та ліквідували пожежу. Ці кадри випадково потрапили на відеокамери”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, кандидату у депутати до Рівненської областної ради підпалили Mercedes-Benz, який стояв у дворі під будинком власника.