У Києві на очах патрульних загорівся автомобіль
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. У столиці на бульварі Тараса Шевченка патрульні поліцейські допомогли загасити пожежу в автівці. Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Києва, передає УНН.
“Учора вдень екіпаж патрульних у складі Олександра Пилипчука та Володимира Скоби прямував на виклик, коли помітив задимлений автомобіль „ВАЗ“. Подія сталася на бульварі Тараса Шевченка. Патрульні не розгубилися — відразу підбігли з вогнегасником та ліквідували пожежу. Ці кадри випадково потрапили на відеокамери”, — йдеться в повідомленні.
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