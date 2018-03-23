В Киеве на ходу загорелся троллейбус
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Сегодня ночью в Киеве во время движения загорелся троллейбус. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.
"23 марта в 00:23 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о том, что на проезжей части дороги на ул.Авиаконструктора Антонова во время движения загорелся троллейбус", - рассказали спасатели.
В 00:38 спасатели ликвидировали пожар.
В результате пожара повреждены тормозные колодки. Погибших и травмированных нет.
Причина возникновения пожара выясняется.
Как сообщал УНН, 19 марта в Киеве на Контрактовой площади сошел с рельсов трамвай №14 после того, как у него отвалилось колесо.