У Києві на ходу загорівся тролейбус
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Сьогодні вночі у Києві під час руху загорівся тролейбус. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.
“23 березня о 00:23 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м.Києві надійшло повідомлення про те, що на проїжджій частині дороги на вул.Авіаконструктора Антонова під час руху зайнявся тролейбус”, — розповіли рятувальники.
О 00:38 рятувальники ліквідували пожежу.
Внаслідок пожежі пошкоджено гальмівні колодки. Загиблих та травмованих немає.
Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.
Як повідомляв УНН, 19 березня в Києві на Контрактовій площі зійшов з рейок трамвай №14 після того, як у нього відвалилось колесо.