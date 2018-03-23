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У Києві на ходу загорівся тролейбус

У Києві на ходу загорівся тролейбус

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Сьогодні вночі у Києві під час руху загорівся тролейбус. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.

“23 березня о 00:23 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м.Києві надійшло повідомлення про те, що на проїжджій частині дороги на вул.Авіаконструктора Антонова під час руху зайнявся тролейбус”, — розповіли рятувальники.

О 00:38 рятувальники ліквідували пожежу.

Внаслідок пожежі пошкоджено гальмівні колодки. Загиблих та травмованих немає.

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

Як повідомляв УНН, 19 березня в Києві на Контрактовій площі зійшов з рейок трамвай №14 після того, як у нього відвалилось колесо.

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