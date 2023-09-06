В Киеве на Аллее смелости открыли именную табличку премьера Дании Метте Фредериксен

Детали

Глава Украинского государства напомнил, что на Аллее запечатлены имена тех, кто был с Украиной и поддерживал украинское общество в сложные времена полномасштабного российского вторжения. В частности, Метте Фредериксен посещала нашу страну в апреле 2022 года, а в этом году в конце января вместе с Владимиром Зеленским побывала в Одесской и Николаевской областях, над восстановлением которой Дания взяла шефство.

Президент отметил, что Украина сдержала российскую агрессию благодаря силам обороны, украинскому народу и нашим партнерам.

«Я хочу поблагодарить Метте. Она как лидер своего народа была с нами с самого начала этой борьбы за свободу и независимость. Премьер-министр Дании была с нами в самые тяжелые часы. И это уже третий визит в Украину во время этой войны», – добавил он.

Глава государства подчеркнул, что результатом визитов Метте Фредериксен всегда является конкретная поддержка Украины на поле боя, в экономике и гуманитарной сфере.

«Мы начали традицию на Аллее смелости, чтобы память о таких народах, таких обществах и о лидерах, которые объединяют народы, не стерлась в истории, а была навсегда с нами. И это один из элементов благодарности Украины за то, что Метте и крепкий народ Дании с нами с самого начала», – сказал Владимир Зеленский.

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Напомним

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен 6 сентября посетила Бучу, где почтила память жертв военных преступлений, совершенных военными рф.