В Киеве на Аллее смелости открыли именную табличку премьера Дании Метте Фредериксен

ukru
15:57 • 17731 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13:47 • 53075 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13:40 • 79676 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13:25 • 62923 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 66721 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 106230 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 128796 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 161847 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 193359 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 137077 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Омбудсмен: в сети распространяется видео с вероятной казнью безоружных украинских военных в плену россиян

Омбудсмен: в сети распространяется видео с вероятной казнью безоружных украинских военных в плену россиян

13 марта, 07:22 • 31690 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 116802 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

11:00 • 101717 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

11:41 • 81106 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

12:00 • 62314 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 161847 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 193359 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 136616 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 143391 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 180156 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 13148 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

12:00 • 62314 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 116802 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 153690 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 160697 просмотра
Актуальное
В Киеве на Аллее смелости открыли именную табличку премьера Дании Метте Фредериксен

В Киеве на Аллее смелости открыли именную табличку премьера Дании Метте Фредериксен

Киев • УНН

 • 349229 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Дании Метте Фредериксен после завершения переговоров в Киеве открыли на Аллее смелости, что на площади Конституции, именную табличку, посвященную руководительнице правительства Королевства Дания, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Глава Украинского государства напомнил, что на Аллее запечатлены имена тех, кто был с Украиной и поддерживал украинское общество в сложные времена полномасштабного российского вторжения. В частности, Метте Фредериксен посещала нашу страну в апреле 2022 года, а в этом году в конце января вместе с Владимиром Зеленским побывала в Одесской и Николаевской областях, над восстановлением которой Дания взяла шефство.

Президент отметил, что Украина сдержала российскую агрессию благодаря силам обороны, украинскому народу и нашим партнерам.

«Я хочу поблагодарить Метте. Она как лидер своего народа была с нами с самого начала этой борьбы за свободу и независимость. Премьер-министр Дании была с нами в самые тяжелые часы. И это уже третий визит в Украину во время этой войны», – добавил он.

Глава государства подчеркнул, что результатом визитов Метте Фредериксен всегда является конкретная поддержка Украины на поле боя, в экономике и гуманитарной сфере.

«Мы начали традицию на Аллее смелости, чтобы память о таких народах, таких обществах и о лидерах, которые объединяют народы, не стерлась в истории, а была навсегда с нами. И это один из элементов благодарности Украины за то, что Метте и крепкий народ Дании с нами с самого начала», – сказал Владимир Зеленский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский и премьер Дании в Киеве обсудили новый оборонный пакет для Украины

Напомним

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен 6 сентября посетила Бучу, где почтила память жертв военных преступлений, совершенных военными рф.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы