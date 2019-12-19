В Киеве "минировали" роддомы
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. В столице волна "минирований" прокатилась родильными домами. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Сообщение о заминировании поступило вчера, 18 декабря, в Шевченковский райотдел полиции. Неустановленный человек сообщил о взрывчатке на всех мостах, станциях столичной подземки, 7 больницах и 9 родильных домах.
Правоохранители срочно провели проверку всех указанных объектов. Никаких подозрительных или взрывоопасных предметов обнаружено не было.
По факту ложного сообщения о заминировании начато досудебное расследование.
Напомним, 18 декабря Кабмин усилил ответственность для "минеров".