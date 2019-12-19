В Киеве "минировали" роддомы

Сообщение о заминировании поступило вчера, 18 декабря, в Шевченковский райотдел полиции. Неустановленный человек сообщил о взрывчатке на всех мостах, станциях столичной подземки, 7 больницах и 9 родильных домах.

Правоохранители срочно провели проверку всех указанных объектов. Никаких подозрительных или взрывоопасных предметов обнаружено не было.

По факту ложного сообщения о заминировании начато досудебное расследование.

Напомним, 18 декабря Кабмин усилил ответственность для "минеров".