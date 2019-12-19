У Києві "мінували" пологові будинки
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. У столиці хвиля "мінувань" прокотилася пологовими будинками. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Повідомлення про замінування надійшло вчора, 18 грудня, до Шевченківського райвідділу поліції. Невстановлена особа повідомила про вибухівку на усіх мостах, станціях столичної підземки, 7 лікарнях та 9 пологових будинках.
Правоохоронці терміново провели перевірку усіх вказаних об’єктів. Жодних підозрілих чи вибухонебезпечних предметів виявлено не було.
За фактом неправдивого повідомлення про замінування розпочато досудове розслідування.
Нагадаємо, 18 грудня Кабмін посилив відповідальність для “мінерів”.