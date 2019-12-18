Кабмін посилив відповідальність для “мінерів”
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Уряд посилив відповідальність за неправдиві повідомлення про замінування будівель, лікарень та інших суспільно важливих об'єктів. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час засідання уряду, передає УНН.
"Уряд посилив відповідальність для “мінерів” за завчасно неправдиве повідомлення про замінування будівель, лікарень та інших суспільно важливих об'єктів", - написав Гончарук.
Він зазначив, що найчастіше такі повідомлення стосуються закладів освіти, охорони здоров'я, інфраструктурних об'єктів і загрожують безпеці громадян і держави.
Нагадаємо, у Києві оголосили про підозру 33-річному чоловіку, який "замінував" станцію метро "Нивки".