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Кабмін посилив відповідальність для “мінерів”

Кабмін посилив відповідальність для “мінерів”

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Уряд посилив відповідальність за неправдиві повідомлення про замінування будівель, лікарень та інших суспільно важливих об'єктів. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час засідання уряду, передає УНН.

"Уряд посилив відповідальність для “мінерів” за завчасно неправдиве повідомлення про замінування будівель, лікарень та інших суспільно важливих об'єктів", - написав Гончарук.

Він зазначив, що найчастіше такі повідомлення стосуються закладів освіти, охорони здоров'я, інфраструктурних об'єктів і загрожують безпеці громадян і держави.

Нагадаємо, у Києві оголосили про підозру 33-річному чоловіку, який "замінував" станцію метро "Нивки".

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