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5 марта, 17:33 • 138516 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 142967 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Кабмин усилил ответственность для "минеров"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 декабря. УНН. Правительство усилило ответственность за ложные сообщения о заминировании зданий, больниц и других общественно важных объектов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на заседании правительства, передает УНН.

"Правительство усилило ответственность для "минеров" по заранее ложному сообщению о заминировании зданий, больниц и других общественно важных объектов", - написал Гончарук.

Он отметил, что чаще всего такие сообщения касаются заведений образования, здравоохранения, инфраструктурных объектов и угрожают безопасности граждан и государства.

Напомним, в Киеве объявили о подозрении 33-летнему мужчине, который "заминировал" станцию метро "Нивки".

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