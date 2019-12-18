Кабмин усилил ответственность для "минеров"

"Правительство усилило ответственность для "минеров" по заранее ложному сообщению о заминировании зданий, больниц и других общественно важных объектов", - написал Гончарук.

Он отметил, что чаще всего такие сообщения касаются заведений образования, здравоохранения, инфраструктурных объектов и угрожают безопасности граждан и государства.

Напомним, в Киеве объявили о подозрении 33-летнему мужчине, который "заминировал" станцию метро "Нивки".