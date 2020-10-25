В Киеве комиссия выдала 18 тысяч удостоверений наблюдателям
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Киевская городская территориальная избирательная комиссия за три дня выдала 18 тысяч удостоверений наблюдателям. Об этом заявила глава Киевской городской территориальной избирательной комиссии Валентина Королькова во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Мы за три дня выдали 18 тысяч удостоверений наблюдателям. К нам за несколько дней перед голосованием используя свое право обратились различные субъекты избирательного процесса, они направили списки. Это различные общественные организации, политические партии... Городская комиссия обеспечила печать и выдачу всем 18 тысячам удостоверений, которые имеют печать городской территориальной избирательной комиссии и подпись главы...", - рассказала Королькова.
Напомним, в Киеве зафиксировали подвоз для голосования избирателей из Житомирской области, так называемые "карусели", людям предлагали по около 1000 грн за совершение неправомерных действий.