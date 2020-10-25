В Киеве комиссия выдала 18 тысяч удостоверений наблюдателям

"Мы за три дня выдали 18 тысяч удостоверений наблюдателям. К нам за несколько дней перед голосованием используя свое право обратились различные субъекты избирательного процесса, они направили списки. Это различные общественные организации, политические партии... Городская комиссия обеспечила печать и выдачу всем 18 тысячам удостоверений, которые имеют печать городской территориальной избирательной комиссии и подпись главы...", - рассказала Королькова.

Напомним, в Киеве зафиксировали подвоз для голосования избирателей из Житомирской области, так называемые "карусели", людям предлагали по около 1000 грн за совершение неправомерных действий.