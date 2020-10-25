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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 62647 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 88531 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 120633 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 103943 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 123328 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100180 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101178 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103649 просмотра

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В Киеве комиссия выдала 18 тысяч удостоверений наблюдателям

В Киеве комиссия выдала 18 тысяч удостоверений наблюдателям

Киев  •  УНН

 • 9841 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Киевская городская территориальная избирательная комиссия за три дня выдала 18 тысяч удостоверений наблюдателям. Об этом заявила глава Киевской городской территориальной избирательной комиссии Валентина Королькова во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Мы за три дня выдали 18 тысяч удостоверений наблюдателям. К нам за несколько дней перед голосованием используя свое право обратились различные субъекты избирательного процесса, они направили списки. Это различные общественные организации, политические партии... Городская комиссия обеспечила печать и выдачу всем 18 тысячам удостоверений, которые имеют печать городской территориальной избирательной комиссии и подпись главы...", - рассказала Королькова.

Напомним, в Киеве зафиксировали подвоз для голосования избирателей из Житомирской области, так называемые "карусели", людям предлагали по около 1000 грн за совершение неправомерных действий.

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