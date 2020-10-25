У Києві комісія видала 18 тисяч посвідчень спостерігачам
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Київська міська територіальна виборча комісія за три дні видала 18 тисяч посвідчень спостерігачам. Про це заявила голова Київської міської територіальної виборчої комісії Валентина Королькова під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Ми за три дні видали 18 тисяч посвідчень спостерігачам. До нас за декілька днів перед голосуванням використовуючи своє право звернулися різні суб’єкти виборчого процесу, вони направили списки. Це різні громадські організації , політичні партії… Міська комісія забезпечила друк та видачу всім 18 тисячам посвідчень, які мають печатку міської територіальної виборчої комісії та підпис голови…", - розповіла Королькова.
Нагадаємо, у Києві зафіксували підвезення для голосування виборців з Житомирщини, так звані "каруселі", людям пропонували по близько 1000 грн за здійснення неправомірних дій.