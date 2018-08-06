В Киеве хотят переименовать бульвар, метро и арку Дружбы Народов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. В столице предлагают переименовать бульвар, метро и арку Дружбы Народов. Соответствующая петиция размещена на сайте КГГА, передает УНН.
Автор петиции - Артем Карелин.
Как отмечает автор, "Дружба народов - это идеологический термин СССР, который, к счастью, уже не актуален. А названия остались (и бесят)".
Карелин предлагает переименовать "места, названные в честь Дружбы народов, в просто Дружбы. Дружбы между людьми, а не народами. Тогда они станут бульваром Дружбы, станцией метро Дружбы и аркой Дружбы".
"Кроме очевидных идеологических и эстетических преимуществ, такое сокращение более эффективно в замене названий на информационных носителях, так где-то можно будет просто удалить слово "народов". Например, в наиболее дорогом для замены названия месте - на станции метро", - отметил он в тексте петиции.
Напомним, киевляне предлагают переименовать столичную площадь Льва Толстого на площадь Левко Лукьяненко.