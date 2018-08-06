У Києві хочуть перейменувати бульвар, метро і арку Дружби Народів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. У столиці пропонують перейменувати бульвар, метро і арку Дружби Народів. Відповідна петиція розміщена на сайті КМДА, передає УНН.
Автор петиції - Артем Карелін.
Як відзначає автор, "Дружба народів - це ідеологічний термін СРСР, який, на щастя, вже не актуальний. А назви позалишалися (і бісять)".
Карелін пропонує перейменувати "місця, названі на честь Дружби народів, в просто Дружби. Дружби між людьми, а не народами. Тоді вони стануть бульваром Дружби, станцією метро Дружби та аркою Дружби".
"Крім очевидних ідеологічних та естетичних переваг, таке скорочення більш ефективне в заміні назв на інформаційних носіях, бо десь можна буде просто вилучити слово "народів". Наприклад, в найбільш дорогому для заміни назви місці - на станції метро", - зазначив він у тексті петиції.
Нагадаємо, кияни пропонують перейменувати столичну площу Льва Толстого на площу Левка Лук'яненка.