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У Києві хочуть перейменувати бульвар, метро і арку Дружби Народів

У Києві хочуть перейменувати бульвар, метро і арку Дружби Народів

Київ • УНН

 • 38367 перегляди

КИЇВ. 6 серпня. УНН. У столиці пропонують перейменувати бульвар, метро і арку Дружби Народів. Відповідна петиція розміщена на сайті КМДА, передає УНН.

Автор петиції - Артем Карелін.

Як відзначає автор, "Дружба народів - це ідеологічний термін СРСР, який, на щастя, вже не актуальний. А назви позалишалися (і бісять)".

Карелін пропонує перейменувати "місця, названі на честь Дружби народів, в просто Дружби. Дружби між людьми, а не народами. Тоді вони стануть бульваром Дружби, станцією метро Дружби та аркою Дружби".

"Крім очевидних ідеологічних та естетичних переваг, таке скорочення більш ефективне в заміні назв на інформаційних носіях, бо десь можна буде просто вилучити слово "народів". Наприклад, в найбільш дорогому для заміни назви місці - на станції метро", - зазначив він у тексті петиції.

Нагадаємо, кияни пропонують перейменувати столичну площу Льва Толстого на площу Левка Лук'яненка.

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