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Лук’яненка замість Толстого: кияни запропонували перейменувати площу

Київ • УНН

 • 16010 перегляди

КИЇВ. 6 серпня. УНН. Кияни пропонують перейменувати столичну площу Льва Толстого на площу Левка Лук'яненка. Відповідна петиція була зарестрована на сайті КМДА, передає УНН.

Автором петиції є Володимир Федосєєв.

“Київське Братство Архистратига Божого Михаїла У.А.П.Ц. звертається до всіх киян з пропозицією про перейменування площі Льва Толстого на площу Левка Лук’яненка — визначного державного діяча України, автора Акту проголошення незалежності України”, — йдеться у тексті.

Зареєстрована відповідна пропозиція сьогодні, 6 серпня.

Раніше Президент заснував премію імені Лук’яненка для українців, які перебувають в російському полоні.

Нагадаємо, Левко Лук’яненко помер 7 липня, не доживши півтора місяця до свого 90-річчя.

Українські Національні Новини

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