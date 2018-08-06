Лук’яненка замість Толстого: кияни запропонували перейменувати площу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Кияни пропонують перейменувати столичну площу Льва Толстого на площу Левка Лук'яненка. Відповідна петиція була зарестрована на сайті КМДА, передає УНН.
Автором петиції є Володимир Федосєєв.
“Київське Братство Архистратига Божого Михаїла У.А.П.Ц. звертається до всіх киян з пропозицією про перейменування площі Льва Толстого на площу Левка Лук’яненка — визначного державного діяча України, автора Акту проголошення незалежності України”, — йдеться у тексті.
Зареєстрована відповідна пропозиція сьогодні, 6 серпня.
Раніше Президент заснував премію імені Лук’яненка для українців, які перебувають в російському полоні.
Нагадаємо, Левко Лук’яненко помер 7 липня, не доживши півтора місяця до свого 90-річчя.