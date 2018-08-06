Лукьяненко вместо Толстого: киевляне предложили переименовать площадь
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Киевляне предлагают переименовать столичную площадь Льва Толстого на площадь Левко Лукьяненко. Соответствующая петиция была зарестрована на сайте КГГА, передает УНН.
Автором петиции является Владимир Федосеев.
"Киевское Братство Архистратига Божия Михаила У.А.П.Ц. обращается ко всем киевлянам с предложением о переименовании площади Льва Толстого на площадь Левко Лукьяненко - выдающегося государственного деятеля Украины, автора Акта провозглашения независимости Украины", - говорится в тексте.
Зарегистрировано соответствующее предложение сегодня, 6 августа.
Ранее Президент учредил премию имени Лукьяненко для украинцев, которые находятся в российском плену.
Напомним, Левко Лукьяненко умер 7 июля, не дожив полутора месяцев до своего 90-летия.