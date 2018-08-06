Лукьяненко вместо Толстого: киевляне предложили переименовать площадь

Автором петиции является Владимир Федосеев.

"Киевское Братство Архистратига Божия Михаила У.А.П.Ц. обращается ко всем киевлянам с предложением о переименовании площади Льва Толстого на площадь Левко Лукьяненко - выдающегося государственного деятеля Украины, автора Акта провозглашения независимости Украины", - говорится в тексте.

Зарегистрировано соответствующее предложение сегодня, 6 августа.

Ранее Президент учредил премию имени Лукьяненко для украинцев, которые находятся в российском плену.

Напомним, Левко Лукьяненко умер 7 июля, не дожив полутора месяцев до своего 90-летия.