В Киеве группа мошенников под видом компании Tesla завладевали средствами граждан
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. В Киеве разоблачена группа мошенников, которые под видом американской компании Tesla Motors Inc завладевали средствами граждан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратура города Киева.
"Разоблачена и прекращена деятельность группы мошенников, которые под видом продажи ценных бумаг американской компании Tesla Motors Inc завладевали средствами граждан. Следствием установлено, что для реализации преступной схемы участниками группы был создан интернет-сайт псевдо представительства американской компании Tesla Motors Inc в Украине, а также зарегистрированные в г. Киеве предприятия ООО "Тесла Групп Украина" и ООО "Насдак Групп Украина", - говорится в сообщении.
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На этом сайте была размещена реклама ценных бумаг корпорации Tesla и указано, что уже более 4 лет ООО "Тесла Групп Украина" предлагает физическим лицам приобрести акции и облигации указанной американской корпорации.
"В действительности никаких сделок с ценными бумагами злоумышленники не совершали, лицензии на осуществление деятельности на фондовом рынке не было, а денежные средства, полученные от граждан, присваивали. Убытки одном из заявителей составили 120 тыс. долларов США ", - добавили в прокуратуре.
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Сегодня в Одессе задержали двух злоумышленников, причастных к организации мошеннической схемы. В настоящее время продолжаются обыски и первоочередные следственные действия.
Уголовное производство расследуется по ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 УК Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Напомним, в Тернопольской области задержали организатора преступной группы, которая мошенническим способом завладела 1 млн грн средств граждан.