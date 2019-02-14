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Шахраї від імені прокуратури вимагають від підприємців гроші

Шахраї від імені прокуратури вимагають від підприємців гроші

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. У Житомирській області спостерігається чергова хвиля телефонних шахрайств. Шахраї від імені першого заступника прокурора Житомирської області вимагають від підприємців гроші. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Житомирської області, передає УНН.

"Зокрема, до прокуратури області поскаржилися декілька підприємців про те, що їм від імені першого заступника прокурора Житомирської області Олега Богдановича Василіва, із номера 095 489 23 91 телефонує особа та вимагає від них перерахунку значної суми коштів - десятки тисяч гривень - на банківську картку", - йдеться у повідомленні.

Шахраї створили в одній із соцмереж акаунт і від імені першого заступника прокурора області, надсилають ще й смс-повідомлення із аналогічними вимогами.

У прокуратурі Житомирської області закликають, що такого роду дзвінки здійснюють шахраї, які, з мотивів незаконного власного збагачення, вдаються до обману. За такі протиправні дії передбачена кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, громадянин, погоджуючись продати свій голос на виборах, може втратити своє право вільного волевиявлення і нерухоме майно: квартиру, будинок, земельну ділянку.

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