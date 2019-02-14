Мошенники от имени прокуратуры требуют от предпринимателей деньги
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. В Житомирской области наблюдается очередная волна телефонных мошенничеств. Мошенники от имени первого заместителя прокурора Житомирской области требуют от предпринимателей деньги. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области, передает УНН.
"В частности, в прокуратуру области пожаловались несколько предпринимателей о том, что им от имени первого заместителя прокурора Житомирской области Олега Богдановича Василива, с номера 095489 23 91 звонит человек и требует от них пересчете значительной суммы средств - десятки тысяч гривен - на банковскую карточку" , - говорится в сообщении.
Мошенники создали в одной из соцсетей акаунт и от имени первого заместителя прокурора области, присылают еще и смс-сообщения с аналогичными требованиями.
В прокуратуре Житомирской области призывают, что такого рода звонки осуществляют мошенники, которые, по мотивам незаконного личного обогащения, прибегают к обману. За такие противоправные действия предусмотрена уголовная ответственность.
Напомним, гражданин, соглашаясь продать свой голос на выборах, может потерять свое право свободного волеизъявления и недвижимое имущество: квартиру, дом, земельный участок.